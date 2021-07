Manifestantes ateiam fogo em agência de banco após ato contra o governo em SP

Manifestantes encapuzados invadiram e atearam fogo numa agência do banco Santander, na Avenida da Consolação, em São Paulo, no fim do ato contra o governo de Jair Bolsonaro na cidade. Um ponto de ônibus e a fachada de uma concessionária da Hyundai também foram depredados na mesma avenida.

Barricadas foram montadas na avenida e policiais militares formaram barreiras para conter o avanço de vândalos. De acordo com a PM, algumas pessoas atacaram com “coquetéis molotov”, mas não houve confronto.

Os atos de vandalismo começaram cerca de uma hora depois que o ato deixou a Avenida Paulista. Os bombeiros atenderam a ocorrência e o incêndio na agência bancária foi rapidamente contido. A polícia informou que agentes de trânsito e seguranças de estações de metrô teriam sido hostilizados por manifestantes. Um homem foi detido.