Leia a íntegra do parecer da Conitec que rejeita o uso de cloroquina no SUS

Sob pressão de bolsonaristas, a discussão sobre barrar cloroquina no SUS foi retirada da pauta da reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), responsável pela análise técnica de novos medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), a pedido do coordenador do grupo, o médico Carlos Carvalho, da USP, escolhido pelo ministro Marcelo Queiroga.

A decisão, prevista para esta quinta-feira, 7, poderia barrar de vez o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina como tratamento para pacientes com covid-19. Ambas comprovadamente não funcionam contra a doença, mas são promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados como parte do chamado tratamento precoce. Como revelou o Estadão, o colegiado iria se opor a Bolsonaro, e a conclusão técnica seria usada pela CPI da Covid como mais uma prova dos erros do governo na gestão da pandemia.

Leia aqui a íntegra do parecer da Conitec que rejeita o uso de cloroquina no SUS.