Bolsonaro nega ter pedido votos para enquete da 'Time', mas vídeo desmente; veja

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se contradisse nesta quarta-feira, 8, ao afirmar que não fez campanha em suas redes sociais para conseguir votos na enquete que o elegeu o preferido para ganhar a “personalidade do ano” da revista Time. Em live transmitida no dia 25 de novembro, o mandatário mencionou a consulta online da publicação e, diferentemente do que alega agora, estimulou seus seguidores a acessarem o site e escolherem seu nome.

“Essa questão da revista Time, uma eleição popular, o mundo todo votou e eu não fiz campanha nas minhas mídias sociais para votarem em mim”, disse o presidente ao jornal Gazeta do Povo. Ele recordou a votação para comemorar estar com “popularidade em alta” mesmo em meio aos problemas econômicos que, segundo ele, o País enfrenta devido às políticas de restrição adotadas no âmbito da covid. Segundo a última edição da pesquisa Genial/Quaest, entretanto, o chefe do Planalto enfrenta rejeição de 50% da população, enquanto 21% avaliam sua gestão como positiva.

Em uma das lives que fez no mês de novembro, Bolsonaro foi direto ao pedir que seus apoiadores votassem nele na enquete da Time, como já havia apontado o Estadão. Chegou, inclusive, a dizer: “Quem já votou, levanta o braço aí”.

“Agradeço quem votou em mim, quem não votou, peço que entre no site da Time e vote”, disse. “Espero que ganhe. Já agradeço quem votou em mim. Quem não votou, tem a oportunidade de votar.”

Em seguida, o presidente perguntou ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que estava ao seu lado, se já havia votado nele. “Rogério Marinho, já votou em mim? Já votou? Vai votar em mim, né?”, indagou.

A contradição foi apontada pelo senador Jorge Kajuru (Podemos) nas redes. “Mais uma mentira do presidente Bolsonaro”, escreveu. “E aqui provamos”. Procurado, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou.

Assista, a partir de 3m51s, a fala do presidente Bolsonaro: