Inquérito das fake news identificou 'financiamento internacional' a campanhas contra instituições

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli afirmou que o inquérito das fake news identificou "financiamento internacional a atores que usam as redes sociais para fazer campanhas contra as instituições brasileiras, em especial o STF e o Congresso Nacional". O magistrado falou ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, exibido na madrugada desta segunda-feira, 22.

A investigação vai dar continuidade ao "aprofundamento desses dados", sob comando do ministro Alexandre de Moraes - quem, segundo Toffoli, o "autorizou" a dar a informação para a imprensa.

Na entrevista, Toffoli classificou a descoberta como "gravíssima". Para ele, a história do Brasil já mostrou que financiamentos a grupos radicais, "seja de extrema direita ou seja de extrema esquerda, vem para criar o caos e desestabilizar a democracia em nosso País". O ministrou acrescentou que não poderia das mais detalhes sobre a investigação.

“Não é um grupo de malucos. Há uma organização por trás disso, que ataca inclusive a imprensa tradicional e séria. Temos que estar atentos e o inquérito está em excelentes mãos”, ressaltou.

Então presidente do STF, Dias Toffoli abriu o inquérito no dia 14 de março para investigar “notícias fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, extrapolando a liberdade de expressão”.