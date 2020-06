FHC fala sobre governança pública e desafios para o País no Brazil Forum UK; acompanhe

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) abre a programação da edição deste ano do Brazil Forum UK, evento anual promovido pela comunidade de estudantes brasileiros em Oxford e que neste ano, por causa da pandemia, aconteceu por videoconferência.

Serão realizados painéis até o dia 10 de julho, todos com transmissão exclusiva no Estadão. O evento é gratuito e não necessita de inscrição. É possível acompanhar as discussões no portal estadao.com.br, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook e no canal do Estadão no YouTube. Assista abaixo.

Depois de FHC, é a vez da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Os dois integram o painel “Governança Pública”, que terá como apresentador Timothy Power, brasilianista e professor da Universidade de Oxford. Como o País pode atravessar a crise causada pelo novo coronavírus e retomar uma agenda de crescimento e inclusão social são alguns dos assuntos tratados nas entrevistas.

Com o tema “E agora, Brasil? Alternativas para os múltiplos desafios”, a quinta edição do Brazil Forum UK vai abordar em 11 painéis alguns dos problemas mais urgentes do País, incluindo temáticas como o futuro do Sistema Único de Saúde (SUS), as relações entre Brasil e China, as mulheres e a pandemia, além das novas ideologias e disputas políticas.