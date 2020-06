‘Brazil Forum UK’ entrevista ex-presidentes FHC e Dilma

A quinta edição do Brazil Forum UK começa nesta segunda, 15, com entrevistas especiais com os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff, às 17h e 18h, respectivamente. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento promovido pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido ocorre este ano por videoconferência e com transmissão exclusiva nas plataformas do Estadão.

Serão realizados painéis até o dia 10 de julho. O evento é gratuito e não necessita de inscrição. É possível acompanhar as discussões no portal estadao.com.br, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook e no canal do Estadão no YouTube.

As entrevistas com Fernando Henrique e Dilma fazem parte do painel “Governança Pública”, que terá como apresentador Timothy Power, brasilianista e professor da Universidade de Oxford. Como o País pode atravessar a crise causada pelo novo coronavírus e retomar uma agenda de crescimento e inclusão social são alguns dos assuntos tratados nas entrevistas.

Com o tema “E agora, Brasil? Alternativas para os múltiplos desafios”, a quinta edição do Brazil Forum UK vai abordar em 11 painéis alguns dos problemas mais urgentes do País, incluindo temáticas como o futuro do Sistema Único de Saúde (SUS), as relações entre Brasil e China, as mulheres e a pandemia, além das novas ideologias e disputas políticas.

“O propósito do Fórum sempre foi trazer visões plurais para debater novos caminhos”, disse Mariana Filizola, membro da organização e estudante de mestrado na University College London. Segundo ela, a ideia do evento é trazer perspectivas positivas e resolutivas diante do cenário de crise.

No painel sobre desenvolvimento, o evento vai reunir o líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak, o ex-presidente do BNDES Joaquim Levy, a senadora Kátia Abreu e a quilombola ativista Valéria Pôrto.

O evento trará para o debate membros da sociedade civil, da academia, do poder público e da iniciativa privada. Entre os painelistas estão o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a escritora Conceição Evaristo, o ex-ministro e candidato à Presidência em 2018, Ciro Gomes (PDT), e o médico Drauzio Varella.

Em alguns debates será abordado o relatório exclusivo feito pelo Idea Big Data sobre o posicionamento e a visão popular de temas que interferem no cotidiano político e social dos cidadãos. A programação completa do fórum pode ser consultada no endereço https://brazilforum.org/edicao-2020/#agenda. Os participantes poderão enviar perguntas durante as palestras por meio do Facebook do Estadão.