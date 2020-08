‘Estadão’ debate fake news e seus reflexos na democracia

O Estadão promove nesta segunda-feira, 31, às 17h, um debate sobre fake news e suas consequências para a democracia. O evento será transmitido por videoconferência e é uma realização do MediaLab Estadão em parceria com a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps). As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link.

“Democracia tem a ver com confiança, com tomada de decisão, e quando não conseguimos discriminar o que é verdadeiro ou falso enquanto sociedade, isso pode nos trazer consequências graves para o processo democrático”, diz Mônica Sodré, diretora executiva da Raps.

Mônica está entre os participantes do debate que será conduzido pelo jornalista Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão. Também participam do debate o senador Alessandro Vieira (Cidadania-PE), o editor do Estadão Verifica e Estadão Dados, Daniel Bramatti, Monica Rosina, Gerente de Políticas Públicas do Facebook no Brasil, o escritor Giuliano Da Empoli, autor do livro Engenheiros do Caos e o cientista Demi Getschko.

Um dos temas que serão debatidos é o projeto de lei das fake news aprovado no Senado – o tema ganhou relevância nas eleições de 2018. O texto tenta alterar a lei e implantar um marco inédito na regulamentação do uso das redes sociais. Companhias do setor, porém, apontam risco de censura à livre manifestação do pensamento com a mudança na legislação.

“Combater fake news é essencial para ter uma democracia de verdade”, diz Alessandro Vieira, autor do projeto. “Focamos a ação em cima de ferramentas usadas de forma criminosa, contas falsas, redes de disseminação artificial, contas ocultas, impulsionamento e patrocínios que não claros para o usuário. Esses são os alvos do projeto. Não entramos na seara da discussão de conteúdo porque é difícil mensurar de forma democrática até onde vai a liberdade de expressão. Entendo que isso deve ficar a cargo do Judiciário em ações comuns.”

Há dois meses, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu aval à continuidade do chamado “inquérito das fake news”, que apura a produção e disseminação de informações falsas, ameaças e ofensas disparadas contra integrantes da Corte e seus familiares. No julgamento que validou o inquérito, o responsável pelo ato unilateral que abriu as investigações, o presidente do STF, Dias Toffoli, afirmou que a banalização do ódio advindo das fake news “é um fungo, que cresce e se espalha a partir de si mesmo”, que tem como meta “multiplicar o caos”.