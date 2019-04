O Estadão Verifica é editado por Daniel Bramatti. As checagens são feitas pelos repórteres do Estado Alessandra Monnerat, Caio Sartori, Cecília do Lago.

Recebeu algum conteúdo suspeito pelo WhatsApp? Encaminhe para nosso número, (11) 99263-7900. Não conseguimos responder a todos pedidos de checagem, mas analisamos os boatos enviados com maior frequência. Confira neste link o que podemos verificar e entenda melhor nossa metodologia.

Encontrou algum erro em uma de nossas checagens? Você pode preencher este formulário do Estado para pedir uma correção. Também é possível entrar em contato pelo e-mail estadaoverifica@estadao.com A equipe se compromete a analisar todas as contestações. Se ficar comprovado o erro, atualizaremos a publicação original com um aviso e divulgaremos a correção em nosso blog e redes sociais.

Você também pode enviar críticas e sugestões por meio do nosso Twitter e pelo e-mail citado anteriormente.