Esplanada se prepara para receber cerca de 20 mil pessoas em manifestações desta quarta

BRASÍLIA – A Esplanada dos Ministérios terá seu trânsito alterado nesta quarta-feira, 4, devido a manifestações marcadas para acompanhar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A previsão do governo do Distrito Federal é que dois grupos devem ocupar a área. Os organizadores informaram que são esperados cerca 10 mil manifestantes de cada movimento.

O bloqueio será feito a partir da Catedral de Brasília até a Alameda das Bandeiras, em frente ao Congresso Nacional. Ficou acordado com os organizadores que o limite de acesso dos manifestantes será a Alameda das Bandeiras e que itens como balões e bonecos infláveis não poderão entrar na área da Esplanada.

A partir da meia-noite desta terça-feira, 3, o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar vai interditar o fluxo de veículos na zona central do Plano Piloto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do DF, a “divisão de lados dos grupos” será feita por meio de um corredor de policiamento ostensivo e uma grade de 1,20 metro de altura.

“Os que são contra a concessão do habeas corpus deverão ficar à direita da Esplanada, com concentração no Museu Nacional. Os que são favoráveis à decisão ficarão à esquerda, com o Teatro Nacional como ponto de apoio”, informou a SSP.

Um grupo de ruralistas tem manifestação marcada para esta quarta, com previsão de se concentrarem no estacionamento do ginásio Nilson Nelson, ao lado do estádio Mané Garrincha.