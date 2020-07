Equipe de Pazuello liberou R$ 3 bi por meio de políticos para covid

Caro leitor,

São R$ 3 bilhões o total liberado pelo Ministério da Saúde para prefeituras e entidades indicadas por meio de deputados e senadores. Essa é a conta do senador Major Olimpio (PSL-SP). A Pasta chefiada pelo general Eduardo Pazuello não deu uma palavra até agora sobre o suposto favor a políticos, para formar uma base de apoio do governo no Congresso, usando o dinheiro da covid-19. Os recursos foram distribuídos na quarta-feira. Naquele dia 15, o ministério de Pazuello soltou R$ 4,9 bilhões para combater a pandemia – tinha até então usado apenas R$ 11 bilhões dos R$ 40 bilhões à disposição para a emergência sanitária.

Quem aceitou participar da operação precisou preencher uma planilha na qual havia 11 campos em branco. No primeiro devia colocar o nome do parlamentar e no segundo, o do partido. Depois, a Unidade da Federação, o órgão que receberia o dinheiro e ação contemplada. Em seguida vinham os campos para o título, o favorecido, o CNPJ, o GND, o valor e os do Siconv, o portal do Sistema de Convênios que processa informações sobre transferências de recursos federais para órgão públicos e privados sem fins lucrativos.

O major contou que lhe ofereceram R$ 30 milhões. Um dinheiro que pela Lei 13.979 pode ser gasto sem licitação. Pelos cálculos do senador – que está rompido com o bolsonarismo –, 200 deputados federais receberam o direito de indicar o repasse de até R$ 10 milhões. No Senado, 50 colegas de Olimpio receberam até R$ 30 milhões. E para onde foi esse dinheiro? Durante a pandemia, em vez de a verba ser mandada para onde era mais necessária, onde está morrendo gente e a curva da doença cresce, o recurso foi para onde o parlamentar quis, sem nenhuma garantia de que isso obedeceria a critérios epidemiológicos, morais ou éticos.

A distribuição de recursos não foi a única polêmica da gestão do general Pazuello na Saúde. Ele nomeou 20 militares leais a Jair Bolsonaro para o ministério, depois que dois médicos se recusaram a agradar os desejos do presidente sobre a cloroquina. O general não tem um C.R.M para cuidar. Pode mudar o protocolo sobre o uso da droga sem ter de responder por isso para seus pares. Em sua patota está o coronel Luiz Otavio Franco Duarte, outro profissional do Serviço de Intendência do Exército. Duarte deve, portanto, saber fazer licitações e conhecer a legislação.

Na segunda-feira, dia 13, o coronel disse a gestores de hospitais e secretário estaduais: "Eu orientei o governo de Natal (RN). 'Ah, coronel, está 600% acima (o preço)'. Compre. Abra processo administrativo, entregue ao Ministério Público". Um gestor deve ter cautela. Sem ela, quem pagar sobrepreço de 600%, não ficará isento de responsabilização. Um procurador da República recém-aprovado em um concurso sentiria o cheiro de queimado na fala do coronel. Secretários de Saúde reclamavam havia um mês da omissão do ministério no abastecimento de medicamentos, principalmente, de produtos para sedar e intubar pacientes.

A novela da falta de remédios teve novo capítulo na sexta-feira. Para fugir da acusação de inépcia, bolsonaristas começaram a divulgar um vídeo do Comando Militar do Sul. Ele mostrava caminhões do 3.º Batalhão de Suprimentos, que foi apanhar em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, uma carga de remédios comprados pelo Ministério da Saúde para Santa Catarina. O comboio foi tratado como a salvação da lavoura. Nenhuma palavra sobre a razão de a logística do ministério esperar faltar remédios para então dar a usual resposta do governo para suas crises: chamar o Exército. Convocou-se a tropa para resolver um problema criado por militares.

No passado, generais diziam que a Força era usada para esconder fracassos de governos. Em 2017, o general Villas Bôas escreveu no Twitter: "Preocupa-me o constante emprego do Exército em “intervenções” (GLO) nos Estados. Só no RN, as FA já foram usadas 3 X, em 18 meses. A segurança pública precisa ser tratada pelos Estados com prioridade “zero”. E como deveria ser tratada a compra de medicamentos pelo Ministério da Saúde em uma pandemia? O problema de chamar o Exército até para questões cotidianas, como transportar remédios, é que, cada vez que isso é feito, o governo finge ser competente e faz da excepcionalidade uma falsa solução.

Políticas públicas devem ser permanentes. Numa pandemia, quando falta remédio, o paciente morre. O Exército pode muito. Mas não pode ressuscitar os mortos. Ele pôs 25 mil homens para combater a pandemia. Seus generais se ressentem das críticas. Não aceitam a associação ao genocídio que lhes foi imposta pelo ministro Gilmar Mendes. O que fazer se Pazuello é general da ativa, ainda que da patota de veteranos do Comando Militar do Leste, quase todos paraquedistas ou "força especial"? É impossível sair ileso quando na Esplanada há 6 mil militares da reserva em cargos comissionados e outros 2,9 mil da ativa.

De quem é o governo afinal? O que se pode exigir do general Edson Leal Pujol quando Bolsonaro, o comandante-em-chefe, decide nomear um oficial da ativa para um cargo civil? Ele pode negar o pedido. Mas, ao fazer isso, é possível que deixe de ser o comandante do Exército. Seria o caso de se ter o comportamento de Lutero, diante da Dieta de Worms, e trovejar: "Hier stehe ich. Ich kann nicht anders! (Aqui estou, não posso agir de outro modo!)"? Ou de quem, como Galileu, diz: "Eppur si muove"? Pujol mantém-se em silêncio. Pazuello não. E defende a cloroquina.

A Sociedade Brasileira de Infectologia afirmou que a droga não deve ser usada nem mesmo nos estágios iniciais da covid-19, pois, além de não trazer benefício, ainda pode provocar riscos ao paciente. Mais. Pediu que os recursos públicos não sejam desperdiçados com o remédio que não serve contra vírus. Mesmo assim, a Saúde de Pazuello mantém a orientação para o uso da cloroquina. Pior. O coronel Duarte quis que a Fiocruz fizesse o mesmo.

Ontem foi a vez de o presidente Bolsonaro exibir como um troféu uma caixa de cloroquina do laboratório Apsen, do empresário Renato Spallicci. O empreendedor se declara bolsonarista nas redes sociais e, aproveitando a onda criada por Bolsonaro, triplicou a produção do medicamento. Enquanto isso, o Ministério da Saúde foi o autor da maioria dos pedidos feitos ao laboratório do Exército, o LQFEx, para produzir cloroquina. Quantidade produzida e destinatários não são da alçada do laboratório. Mas podem ser do interesse do Ministério Público Federal. Um governo que adora as redes sociais devia olhar as dos procuradores.

Esse conselho não faz nenhum sentido; é uma péssima sugestão administrativa; e não atende a nenhum critério de boa governança ...nem de lógica. pic.twitter.com/tBnln9MJfO — Vladimir Aras (@VladimirAras) July 14, 2020

A subprocuradora-geral da Reppública Luiza Frischeisen lembrou ontem no Twitter que o "Brasil tem média de 1.067 mortes por dia por coronavírus na última semana; 11 Estados mais DF têm alta de mortes. Já são 75 mil vidas perdidas, se continuarmos assim, em 25 dias, chegaremos a 100 mil mortos. Números nunca antes vivenciados". O procurador regional da República Vladimir Aras se espantou com a fala do coronel Duarte aos gestores. "Esse conselho não faz nenhum sentido; é uma péssima sugestão administrativa; e não atende a nenhum critério de boa governança ...nem de lógica." Outro procurador escreveu: "É surreal! Repito: surreal!" Falta saber como tipificariam a distribuição do dinheiro da covid por indicação de políticos e seu uso para manter a fábula da cloroquina.