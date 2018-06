Em vídeo, Bolsonaro apoia greve de caminhoneiros contra alta do diesel

O deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PSL nas eleições 2018, defendeu a greve de caminhoneiros que protestam contra a alta no preço dos combustíveis em um vídeo publicado em suas redes sociais na noite do domingo, 20.

“Os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que interessam aos 200 milhões de brasileiros. Não têm encontrado eco no Legislativo. Sobrou-lhes o Executivo, que teima a se omitir. Somente a paralisação prevista a partir de 2ª feira poderá forçar o presidente da República a dar uma solução para o caso”, disse Bolsonaro.

Assista abaixo o vídeo de Bolsonaro na íntegra:

Rodovias em 18 Estados do país forama atingidas pelos bloqueios de hoje. Segundo a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), que reúne 700 mil caminhoneiros autônomos, nesta manhã já foram contabilizadas 28 manifestações em 11 Estados, com maior incidência na Bahia, com cinco, e em Minas Gerais, com sete.

Petrobrás anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor nesta terça-feira, o preço médio do litro da gasolina nas refinarias será de R$ 2,0867, com alta de 0,90% em relação à média atual de R$ 2,0680. O valor médio nacional do litro do diesel subiu para R$ 2,3716, 0,97% maior do que a medida atual de R$ 2,3488.

Mais cedo, em evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro, Bolsonaro voltou a fazer um discurso forte voltado à segurança pública e criticou grupos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Jair Bolsonaro também defendeu a reforma trabalhista e disse que é melhor ter menos direitos trabalhistas e continuar empregado que manter os direitos porém sofrer com o desemprego.