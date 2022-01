Eleições 2022: Integrantes do MBL migram para o partido de Moro

Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) devem começar a migrar de seus atuais partidos para o Podemos, legenda do ex-juiz e pré-candidato à Presidência Sérgio Moro, a partir deste mês. O grupo vinha manifestando apoio ao nome de Moro para o Planalto desde o anúncio de sua pré-candidatura, em novembro, e ensaia a formação de palanques estaduais com ele.

O deputado estadual Arthur do Val (Patriota), pré-candidato ao governo de São Paulo, afirmou ao Estadão que o movimento de migração é “natural”, uma vez que o MBL e o ex-juiz defendem ideais semelhantes. “O Podemos garantiu não apenas a legenda para eu disputar o governo, como também liberdade para todos que os outros que participarão das eleições tenham tudo o que precisarem no partido”, disse.

Leia Também Moro diz que já 'conversa' com outros nomes da terceira via por união nas eleições

Um dos principais atrativos da sigla, além da presença de Moro, seria a garantia de “independência” para o MBL. Membros do movimento declaram com frequência sua fidelidade aos ideais do MBL, em detrimento de partidos políticos. A filiação deve ocorrer junto com a divulgação de uma “carta de independência” entre o grupo e a legenda.

Além de Arthur do Val, o bojo de lideranças do MBL que acertam filiação ao Podemos inclui o deputado federal Kim Kataguiri (hoje no DEM), o vereador Rubinho Nunes (hoje no PSL) e a ativista Adelaide Oliveira, que foi candidata a vice-prefeita de São Paulo em 2018 pelo Patriota.

O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) confirmou a intenção de entrar no partido de Moro. O parlamentar, no entanto, declarou que ainda não decidiu se vai esperar pela janela partidária em março, quando deputados podem trocar de legenda sem sofrer risco de perder o mandato, ou se vai tentar um acordo com a direção nacional do DEM para antecipar a saída da sigla.

"Arthur e Rubinho não precisam esperar janela porque já saíram dos partidos pelos quais foram eleitos. Eu ainda não sei se me filiarei na janela ou se pedirei carta de anuência ao partido", disse ao Estadão. Hoje no Patriota, Arthur do Val foi eleito deputado estadual pelo DEM. Caso parecido com o de Rubinho Nunes, que foi eleito vereador pelo Patriota e hoje está no PSL.

O embarque do MBL no Podemos concretiza um movimento de aproximação que já vinha sendo feito desde quando Moro decidiu ser pré-candidato, em novembro. No mesmo mês, o ex-juiz foi um dos principais convidados do "Congresso Nacional do MBL", onde foi tratado pelos membros do grupo como pré-candidato favorito da "terceira via".

O MBL é um dos principais movimentos defensores da Operação Lava Jato. No evento realizado em novembro, integrantes já manifestavam interesse em projetar um palanque com Moro para Arthur do Val. Na ocasião, Adelaide descreveu ambos como os futuros presidente da República e governador paulista.

Desde a chegada de Moro ao Podemos, o partido também conseguiu atrair deputados federais de dois outros partidos: Alexis Fonteyne (SP), que vai sair do Novo, e Maurício Dziedricki (RS), que vai sair do PTB.