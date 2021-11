Moro diz que já 'conversa' com outros nomes da terceira via por união nas eleições

O ex-juiz Sérgio Moro afirmou neste sábado, 20, que mantém diálogo com outros presidenciáveis da chamada "terceira via" em busca de união. "Eu tenho conversado com todos os nomes, acho que a união deve ser feita em cima de um projeto consistente para o País", disse, ao participar do Congresso do Movimento Brasil Livre (MBL), em São Paulo.

"Queremos aglutinar, trazer outras pessoas, somar e evitar extremos", afirmou, após ser apresentado à plateia como "próximo presidente do Brasil", contrariando o tom adotado pelos organizadores, no dia anterior, ao promover um debate com os pré-candidatos Eduardo Leite (PSDB), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Luiz Felipe d'Avila (Novo).

Na sexta-feira, o deputado Kim Kataguiri (DEM), um dos líderes do MBL, hesitou em cravar um nome ao ser questionado sobre quem o movimento apoiaria em 2022. Momentos antes, ele havia dito que o grupo - um dos principais articuladores dos atos de rua em defesa do impeachment de Dilma Roussef - "tem de ser ambicioso e eleger o próximo presidente da República".

Neste sábado, porém, o apoio do movimento ao ex-juiz foi evidente. Moro foi apresentado por Adelaide Oliveira como o "próximo presidente do Brasil", e sua entrada no palco do evento foi ovacionada pelos presentes.

O MBL projeta também um palanque para o deputado estadual Arthur do Val (Patriota), que pretende disputar o governo de São Paulo no ano que vem. Ao final do evento, Adelaide chamou o parlamentar ao palco e, ao lado de Moro, disse que ali estavam os futuros presidente da República e governador paulista.

Moro foi entrevistado durante o evento pelo apresentador Danilo Gentili. Ao ser questionado se de fato seria candidato, a plateia irrompeu em gritos de "sim!" e "Moro presidente". Em resposta, o ex-juiz repetiu que está "pronto para liderar o projeto" e defendeu uma agenda anticorrupção para o País, fazendo críticas ao PT.

Ele citou seu histórico nos processos da Operação Lava Jato como um fator que pesa a seu favor e disse não se ressentir com o Supremo Tribunal Federal (STF) por ter sido considerado parcial no julgamento do ex-presidente Lula, embora tenha feito críticas à Corte e destacado sua suspeição como um erro.

"O STF tem grandes méritos, mas os fatos estão documentados. Há uma tentativa de revisionismo histórico, mas a verdade é que a Petrobras foi saqueada como nunca antes na história desse País (durante os governos petistas)", afirmou.

O ex-ministro procurou focar sua fala no combate à corrupção, seu principal ativo político. O jurista sustentou que deseja que o País "retorne à época em que havia esperança de que a impunidade não fosse regra".

Moro também defendeu acabar com o "nós contra eles", reforçando seu nome como alternativa à polarização Lula x Bolsonaro. Ele afirmou que seu projeto não será fundamentado na "agressão", como classifica o de seus dois principais adversários. "Existe hoje uma atmosfera de intimidação nas redes sociais, as pessoas têm medo de dizer o que pensam. Isso é muito ruim para o País."