'Ele esqueceu de citar o governo federal', diz governador do ES sobre texto de Mourão

Em resposta ao artigo do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, publicado pelo Estadão desta quinta-feira, dia 14, o governador do Espírito Santo, José Renato Casagrande, afirmou que concorda com a necessidade de distensionamento da política, mas faz a ressalva de que o Planalto é "o grande colaborador" do acirramento.

“Ele esqueceu de citar o governo federal, o resto ele citou tudo”, afirmou Casagrande, em referência ao trecho do artigo de Mourão em que ele sugere que “governadores, magistrados e legisladores” não têm usado o conhecimento político “de maneira responsável”.

“O artigo dele tem coisas importantes, são questões reais, mas o problema todo é que a grande dificuldade, o grande colaborador pelo acirramento da política, pelo estilo dele, é o presidente Jair Bolsonaro”, disse o capixaba. “Hoje mesmo por duas vezes ele provocou os governadores”, acrescentou, em referência às declarações dadas pelo mandatário no cercadinho em frente ao Palácio do Alvorada e em evento virtual da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Para Casagrande, seria de grande valor se “o governo federal tivesse uma conversa sincera conosco e coordenasse o trabalho da pandemia”. Ele defendeu que a atitude mais visível sempre é a do líder principal, a quem cabe dar uma demonstração de distensionamento, de diálogo. “Mas o presidente Bolsonaro optou por um estilo de enfrentamento e de choque em todos os assuntos que entram em debate”, lamentou.

Para o cientista político Marco Antonio Teixeira, da FGV, é preciso lembrar que embora muitos interpretem a posição de Mourão como sendo a perspectiva das Forças Armadas, é importante diferenciar os militares que integram o governo daqueles que não integram.

“Os militares que fazem parte do governo não deixam de ser políticos e fazer o que políticos fazem, que é disputar narrativas”, disse. “Lendo o texto, você tem a impressão de que o vice-presidente que não faz parte do governo”, ironizou, defendendo a posição de que não se pode argumentar que o problema da falta de diálogo de deve aos outros Poderes.