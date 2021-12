Eduardo Leite recebe Sérgio Moro no RS e fala em 'canal aberto' com ex-juiz

BRASÍLIA – Após ser derrotado nas prévias do PSDB para a candidatura à Presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu com o pré-candidato do Podemos ao Planalto, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na manhã deste sábado, 4.

Em publicação em suas redes sociais, Leite destacou que o “canal está aberto” para a criação de "uma alternativa" para o País. A reunião ocorreu no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. O vencedor das prévias tucanas, o governador de São Paulo, João Doria, também já indicou que deve se encontrar com Moro, como parte de uma aproximação entre os dois partidos.

A publicação deste sábado reforça declarações dadas em entrevista ao Estadão nesta semana, em que o governador gaúcho cobrou de seu partido e de Doria a construção de uma aliança para derrotar o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

Leite também afirmou que a conversa envolveu o combate às desigualdades, a retomada da economia e a “construção de convergências políticas para enfrentar os problemas da vida real dos brasileiros”.

Sérgio Moro considerou ser "fundamental criarmos pontes para que possamos construir o País que merecemos: longe do passado de corrupção e sem autoritarismo, inflação, pobreza e desemprego".

Boa conversa, em Porto Alegre, com o governador @EduardoLeite_ e a Presidente do Podemos @renataabreu1919. É fundamental criarmos pontes para que possamos construir o País que merecemos: longe do passado de corrupção e sem autoritarismo, inflação, pobreza e desemprego. pic.twitter.com/urje4s82li — Sergio Moro (@SF_Moro) December 4, 2021

Recebi @SF_Moro para uma boa conversa na manhã de hoje. O combate às desigualdades, a retomada da economia e a importância da construção de convergências políticas para trazer o país de volta ao equilíbrio e ao bom senso estiveram na pauta. Obrigado pela visita! pic.twitter.com/VwYQT1sRqH — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) December 4, 2021

O Podemos também divulgou nota sobre o encontro no Palácio Piratini, destacando conversa sobre “os desafios da construção de um Brasil justo para todos”. A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, também participou da reunião.

O partido realiza neste sábado a Convenção Estadual no Rio Grande do Sul e filia diversas lideranças, como o deputado federal Maurício Dziedricki.

Além do evento no Rio Grande do Sul, Moro vai fazer um giro pelo País nesta semana para divulgar seu livro autobiográfico. Ele vai para Recife (PE), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).