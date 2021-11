Moro se filia ao Podemos com defesa de 'força-tarefa contra pobreza' e combate à corrupção

Com discurso de candidato ao Planalto, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro se filiou nesta quarta-feira ao Podemos ampliando seu já conhecido discurso de combate à corrupção. Mirando as eleições de 2022, Moro abriu seu leque e prometeu criar uma nova força-tarefa, dessa vez para enfrentar a pobreza. Além disso, acenou ao mercado, defendendo reformas - especialmente a tributária - e a privatização de estatais ineficientes. Moro também defendeu a liberdade de imprensa, garantindo que jamais vai propor medidas de controle dessa atividade.

A fala de Moro contra corrupção, dentro ou fora da política, foi também um claro recado para o presidente Jair Bolsonaro e para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha. Chega de orçamento secreto”, disse.

Na questão da pobreza, a ideia da força-tarefa também atende à necessidade de ampliar o alcance de seu discurso para o lado social.

“Uma das prioridades do nosso projeto será erradicar a pobreza, acabar de vez com a miséria. Isso já deveria ter sido feito anos atrás. Para tanto, precisamos mais do que programas de transferência de renda como o Bolsa-Família ou o Auxílio-Brasil. Precisamos identificar o que cada pessoa necessita para sair da pobreza”, disse.

“E, como medida prioritária, sugerimos a primeira operação especial: a criação da Força-Tarefa de Erradicação da Pobreza, convocando servidores e especialistas das estruturas já existentes. Ela será uma força-tarefa permanente e atuará como uma agência independente e sem interesses eleitoreiros, com a missão de erradicar a pobreza no país”, acrescentou.

“Muita gente pensa que isso é impossível, como diziam que era impossível combater a corrupção. Não é, e nem precisa destruir o teto de gastos ou a responsabilidade fiscal para fazê-lo. Nós podemos erradicar a pobreza e esse é o desafio da nossa geração”, prometeu.