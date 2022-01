Eduardo Leite está com covid e já é 4º governador infectado em 2022

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 11, que foi diagnosticado com covid-19 pela segunda vez. O mandatário afirmou que vai permanecer em isolamento pelos próximos dias e cumprir suas funções no Palácio Piratini de forma remota. Ele não apresenta sintomas.

“Estou bem, sem sintomas e seguirei trabalhando firme pelo RS por meio virtual! Obrigado a todos pelas mensagens!”, escreveu o governador em uma rede social. Ele destacou que já tomou duas doses da vacina contra a doença e tomaria a terceira esta semana, mas postergou a aplicação por recomendação técnica após a infecção.

Horas antes, o tucano fez uma publicação informando que seu namorado, Thalis, com quem ele passou o réveillon, havia testado positivo para covid. Ao saber do diagnóstico, Leite cancelou sua agenda presencial e fez o teste de detecção da doença. O governador contraiu a doença pela primeira vez em julho de 2020.

O gaúcho é o quarto governador a contrair covid em 2022. Flávio Dino (PSB), do Maranhão, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro e Ratinho Junior (PSD), do Paraná, também testaram positivo para a doença nos primeiros dias do ano.

Além destes, outros nomes da política anunciaram este mês que foram infectados. Entre eles, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e seu namorado, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ).