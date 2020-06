Dilma fala sobre desafios do Brasil durante a crise no Brazil Forum UK; siga

A quinta edição do Brazil Forum UK começou nesta segunda, 15, com entrevistas especiais com os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Dilma Rousseff (PT). Assista abaixo a entrevista com a ex-presidente petista. FHC foi o primeiro entrevistado.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento promovido pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido ocorre este ano por videoconferência e com transmissão exclusiva nas plataformas do Estadão.

Serão realizados painéis até o dia 10 de julho. O evento é gratuito e não necessita de inscrição. É possível acompanhar as discussões no portal estadao.com.br, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook e no canal do Estadão no YouTube.