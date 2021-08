Defesa de Roberto Jefferson vai apelar ao plenário do STF

RIO – A defesa do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson , vai aguardar a decisão sobre o pedido de prisão domiciliar feito na audiência de custódia realizada nesta manhã de sábado, 14, para entrar com recurso contra a prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta, 13. A estratégia é apresentar o recurso ao plenário da Corte e depois pedir um habeas corpus.

Leia Também Receio de ruptura gera conversa entre Mourão e Barroso

Em coletiva de imprensa convocada pelo PTB em um hotel da zona oeste do Rio, aberta pela vice-presidente do partido, Graciane Nienev, os advogados Luiz Gustavo Pereira e João Pedro Coutinho Barreto criticaram a decisão de Moraes, considerada arbitrária e ilegal.

Os advogados alegam que a prisão não poderia ter sido fundamentada na Lei de Segurança Nacional (LSN), já que a mesma foi revogada em votação do Senado desta semana. Mas, apesar da LSN ter sido revogada de fato pelos parlamentares, o projeto ainda não foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

"Há flagrante suspeição no caso, qualquer estagiário de Direito sabe que é uma flagrante suspeição", disse Pereira aos jornalistas. Ele sustenta que houve “abuso” de Moraes contra a liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal.

"Eu acho que é uma bobagem levantar plaquinha de AI5, mas ele tem direito, é a opinião dele, a liberdade de expressão dele", ressaltou.

A prisão domiciliar, segundo Pereira, é injusta ainda porque não leva em conta a saúde do ex-deputado, que estaria muito abalada após ter tido câncer por quatro vezes. O advogado diz que ele precisa tomar "20 remédios para sobreviver". “Depois que a prisão domiciliar for decretada vamos entrar com recurso no plenário do SFT, que é soberano”, afirmou Pereira.

Milícia digital

Aliado de Bolsonaro, Jefferson é investigado no inquérito das milícias digitais, que mira suspeitas de organização criminosa “de forte atuação digital, com nítida finalidade de atentar contra a democracia e o estado de direito”.

O pedido de prisão partiu da Polícia Federal e foi acolhido por Moraes, que fundamentou a ordem de custódia na ‘garantia da lei e da ordem e conveniência da instrução criminal’. O ministro considerou que foram ‘inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria’ dos crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa, além de delitos previstos na Lei de Segurança Nacional e no Código Eleitoral.

A Procuradoria-Geral da República foi intimada a se manifestar sobre o caso, em 24 horas, mas deixou o prazo transcorrer ‘em branco’, segundo a decisão de Moraes. O órgão assinou o parecer contrário à medida cautelar na quinta-feira, 12, seis dias após o prazo determinado pelo ministro.

- Todos sabem das consequências, internas e externas, de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. - De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 14, 2021