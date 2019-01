David Miranda foi pego de surpresa com desistência de Wyllys

Suplente do deputado federal Jean Wyllys (PSOL), que anunciou sua desistência do mandato nesta quinta-feira, 24, o vereador carioca David Miranda (PSOL-RJ) foi pego de surpresa pela decisão do companheiro de partido e vê com bons olhos a oportunidade de ir para a Câmara dos Deputados.

"Me põe um gás para poder ir pra Brasília mudar essa nova configuração que vai ter lá, lutando com meus grandes companheiros Marcelo Freixo, Sâmia Bonfim, Fernanda Melchionna", disse Miranda ao Broadcast. "Estamos com uma bancada forte e acho que a gente vai poder fazer um bom trabalho", exaltou.

O vereador considerou a decisão de Wyllys "completamente compreensível" após o noticiário das últimas semanas. "Com as novas revelações sobre as possíveis conexões do assassinato de Marielle Franco com a família Bolsonaro, isso se coloca como um agravante. E é completamente compreensível o posicionamento do Jean", disse. Ao anunciar sua saída, Wyllys justificou a desistência do mandato pela intensificação de ameaças de morte que vem recebendo desde o assassinato de Marielle.

Questionado sobre a possibilidade de se tornar alvo de ameaças, Miranda confirmou ter receio, mas disse que o medo será transformado em coragem. "Não é a primeira vez que irei contra governos".

David Miranda se elegeu vereador do Rio de Janeiro em 2016 e, no ano passado, concorreu a deputado federal. Recebeu 17.356 votos e tornou-se primeiro suplente da vaga de Jean Wyllys. Casado com o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept, Miranda integrou a equipe que investigou denúncias de que os Estados Unidos estariam espionando o ex-analista da CIA Edward Snowden e chegou a ser detido pelo governo britânico em 2013.