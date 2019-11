Carlos Bolsonaro está fora das redes sociais; contas não foram banidas

Influente entre apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSC), filho do presidente, está fora do Twitter, Instagram e Facebook. As contas estavam ativas até a noite de segunda, 11.

Até o momento, Carlos não se pronunciou sobre as contas desativadas para informar o motivo da saída. A assessoria do vereador afirmou que não vai se manifetar sobre o assunto.

As contas não foram excluídas ou banidas nem pelo Twitter, nem pelo Facebook, nem pelo Instagram. O Twitter informou que "não tomou qualquer medida em relação à conta do vereador na rede social". Facebook e Instagram não se manifestam a respeito de contas específicas.

O canal de Carlos Bolsonaro no YouTube continua ativo, com 102 mil inscritos e mais de 19,7 milhões de visualizações.

Carlos é o principal estrategista de Bolsonaro nas redes sociais. O presidente atribui a ele a força entre usuários das redes que impulsionou a campanha para o Planalto em 2018. O vereador tem acesso às contas oficiais do pai e, por causa disso, já se envolveu em confusões.

Foi Carlos o autor de um tuíte na conta do presidente Bolsonaro a favor da condenação após condenação em segunda instância. O tema ainda era debatido no Supremo Tribunal Federal. Minutos após a publicação, o tuíte foi deletado e Carlos veio a público assumir a autoria e pedir desculpa pela publicação sem a autorização do presidente.