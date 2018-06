Conheça o primeiro político alvo da Lava Jato a ser julgado no STF

Nelson Meurer (PP), de 75 anos, é deputado federal pelo Paraná desde 1993. Nascido em Bom Retiro, ele filiou-se ao PDS, a antiga Arena, partido de sustentação da ditadura militar, em 1981. Tornou-se prefeito de Francisco Beltrão, no interior do Estado em 1989, após ter sido representante de entidades agrárias no Paraná.

O inquérito que apurou seu envolvimento na Operação Lava Jato chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2015. O parlamentar se tornou réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em junho de 2016, quando a Segunda Turma aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo a PGR, teriam sido feitos pelo menos 161 repasses ao PP e ao deputado, que totalizaram R$ 357,9 milhões, entre 2006 e 2014, em esquema envolvendo o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Yousseff. Segundo a denúncia, dois de seus filhos o ajudaram a ocultar esses bens.

Meurer deve ser o primeiro réu com prerrogativa de foro a ser julgado na Lava Jato em virtude do risco de prescrição da denúncia - previsto para 21 de junho.

“Estou com a consciência tranquila e tenho certeza absoluta que a Segunda Turma do STF vai analisar e me absolver”, diz o deputado, que deve se aposentar da vida pública neste ano.