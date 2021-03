Doria tenta evitar clima bélico nas redes sociais

Se no mundo real o clima bélico entre João Doria (PSDB) e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro obrigou o tucano a abandonar seu lar, nas redes sociais a comunicação do governador paulista decidiu contra-atacar com humor: nesta segunda-feira, 29, Doria assumiu a pecha de “calça apertada”, forma como Bolsonaro se refere a ele, e respondeu a críticos dizendo “vou te vacinar”, gerando respostas de apoio.

A ideia de explorar a expressão com bom humor já vinha sendo discutida pela equipe de comunicação digital de Doria, em meio a um momento tido como pesado, diante da série de ataques virtuais promovidos, segundo avaliação interna, com a ajuda de robôs no Twitter. A proposta seria experimentar a reedição de uma ação adotada quando o governador era prefeito da capital, em que decidiu incorporar o apelido após um grupo de opositores o chamar de “coxinha”. A resposta fez com que o uso da palavra diminuísse e foi bem recebida.

Porém, nesta segunda, ao ler uma postagem do deputado estadual Frederico D’Avila (PSL) que o chamava de “mentiroso”, o governador resolveu responder, na mesma hora, com um “ok. Vou te vacinar também”. Doria sempre lembra, em discursos, que foram as ações de seu governo que fizeram o País ter 90% das doses de vacina que possui.

Ok. Vou te vacinar tmb — João Doria (@jdoriajr) March 29, 2021

A resposta do governador teve cinco vezes mais curtidas do que a postagem original e o governador viu o potencial de a resposta ser bem recebida. A expressão também foi usada em um comentário do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente que critica Doria e suas medidas de enfrentamento à pandemia. Depois disso, pessoas começaram a pedir mensagens dele dizendo as vacinaria também, e Doria atendeu a alguns dos pedidos.

O governador paulista e sua equipe, segundo um integrante, ainda avaliam se o tom bem humorado vai continuar. Mas devem fazer mais interações usando a expressão “calça apertada”.