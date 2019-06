Carlos Bolsonaro deixa sessão antes de homenagem a Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, recebeu na tarde desta segunda-feira, 17, duas homenagens da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, cidade para onde se mudou no final da década de 50 - ele nasceu no Rio Grande do Sul. Com o plenário cheio, a única ausência notada entre os vereadores era a do filho do presidente da República Carlos Bolsonaro (PSC), que saiu minutos antes do início da homenagem.

Além da tradicional medalha Pedro Ernesto, Mourão recebeu também o título de cidadão carioca e uma camisa do Flamengo. Em discurso de menos de dez minutos, o vice-presidente recordou os bons momentos de quando morava na cidade e afirmou que com o governo Bolsonaro "tudo vai melhorar", referindo-se ao momento difícil de violência e desemprego pelo qual passa o Rio de Janeiro. "Vamos superar todas essas dificuldades, foi pra isso que Bolsonaro foi eleito", disse ao final do discurso.

Filho "02" do presidente Jair Bolsonaro, Carlos já fez críticas públicas aos posicionamentos de Mourão que, segundo o vereador, vão de encontro aos pensamentos do pai. No final de abril, no mesmo dia, Carlos postou três mensagens no twitter com críticas ao vice-presidente.