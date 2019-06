Mourão recebe o título de cidadão emérito de Porto Alegre

PORTO ALEGRE - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, recebeu no final da tarde desta sexta-feira, 14, o título de cidadão emérito de Porto Alegre, em solenidade realizada no Plenário Otávio Rocha, da Câmara de Vereadores. A proposta foi do vereador Valter Nagelstein do MDB. O título de cidadão emérito é concedido a pessoas que nasceram em Porto Alegre e que tenham “contribuído para o desenvolvimento da sociedade porto-alegrense”, disse o parlamentar.

Nos 246 anos de existência da Câmara, o general Mourão foi o primeiro vice-presidente da República a visitar esta Casa, lembrou o vereador Nagelstein. Previsto para começar às 17h, Mourão chegou com 1h de atraso no plenário da Câmara que era composto, em sua maioria, por militares e autoridades, entre elas, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr, e o senador Lasier Martins além de deputados e vereadores.

Em seu discurso, o vice-presidente da República lembrou com emoção de sua infância na capital gaúcha. “Nasci em 1953 no Hospital Moinhos de Vento. O quintal da minha casa era o Parque da Redenção (Farroupilha), foi ali que aprendi a andar de bicicleta, a remar nos barquinhos do lago da Redenção. Me lembro também dos passeios na Rua da Praia e dos bailes da adolescência e reuniões dançantes com as meninas do Instituto de Educação. Essa é a minha Porto Alegre e podem ter certeza: me sinto em casa quando chego na capital. Porto Alegre é demais", finalizou.

Durante a manhã, o vice-presidente Mourão esteve na abertura oficial da ExpoBento, realizada na cidade serrana de Bento Gonçalves do RS. Durante o evento, o general ouviu as reivindicações do presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), Elton Paulo Gialdi, que cobrou melhorias e mais investimentos nas rodovias da região da Serra.

A mensagem também foi direcionada ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que esteve presente no evento. No evento, o vice-presidente Hamilton Mourão exaltou a potência da cidade serrana. “Tenho certeza de que se oferecermos condições seguras de investimento, com contratos seguros, vamos atrair renda para a região. É uma cidade maravilhosa. Vocês nos acolheriam aqui? ”, questionou o vice para o público.

Já no sábado pela manhã, Mourão viaja de Porto Alegre para Santa Maria, na região central do Estado. Na cidade o general irá participar da Festa Nacional da Artilharia no 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado Regimento Mallet, no Bairro Passo D'Areia.

Mourão, no entanto, não irá participar da inauguração das 16 obras da Universidade Federal de Santa Maria, prevista para o sábado. O motivo se deve a uma alteração da agenda de compromissos do general. No evento é esperada a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, que deve chegar no final da tarde de sábado. Esta será sua primeira visita oficial ao Estado do Rio Grande do Sul desde que assumiu o governo.