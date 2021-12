Bolsonaro volta a criticar passaporte da vacina e governadores em pronunciamento de fim de ano

Brasília, 31/12/2021 - Em pronunciamento de fim de ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o passaporte da vacina e a atacar governadores que decretaram medidas sanitárias para conter a pandemia de covid-19 em 2021. A fala do chefe do Palácio do Planalto foi gravada e transmitida nesta sexta-feira, 31, em rede nacional de rádio e televisão. Ontem, o mandatário chegou a ironizar críticos do governo e sugeriu que a esquerda fizesse um “mega panelaço” durante sua fala. Houve registros de panelaços em São Paulo e no Rio.

"Com a política de muitos governadores e prefeitos de fechar comércios, decretar lockdown e toques de recolher a quebradeira econômica só não se tornou uma realidade porque nós criamos o Pronamp e o BEM, programa para socorrer as pequenas e médias empresas, bem como fomentar acordos entre empregadores e trabalhadores para se evitar demissões”, afirmou Bolsonaro. O presidente também destacou o Auxílio Emergencial, pago durante a pandemia, e o Auxílio Brasil de R$ 400, que substituiu o Bolsa Família.

"O Auxílio Brasil vai ajudar 17 milhões de famílias mais necessitadas a superar suas necessidades econômicas e sociais agravadas pela pandemia”, afirmou Bolsonaro, sobre o programa que é uma das principais apostas do governo para garantir a reeleição em 2022.

Crítico de medidas de combate à pandemia, como o isolamento social e o uso de máscaras, Bolsonaro voltou a dizer que não apoia a exigência de comprovante de vacinação para atividades no País. "Não apoiamos o passaporte vacinal nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar", afirmou. O chefe do Palácio do Planalto também defendeu que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos seja feita apenas com prescrição médica.

Bolsonaro, contudo, exaltou a vacinação dos brasileiros. “Fomos um exemplo para o mundo”, declarou. “Todos os adultos, que assim desejaram, foram vacinados no Brasil”, disse. Ontem, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o mandatário disse não entender a “gana” por vacinas, ao dizer que não imunizará sua filha Laura, de 11 anos.

O presidente, que está de férias no litoral de Santa Catarina, se defendeu mais uma vez das críticas por não ter ido à Bahia sobrevoar as áreas atingidas por fortes chuvas. A emergência no Estado já causou a morte de mais de 20 pessoas e deixou milhares de desabrigados. Bolsonaro frisou que enviou ministros, como o da Cidadania, João Roma, e o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ao local das enchentes.

Como vinha repetindo frequentemente nos últimos dias, Bolsonaro disse que o Brasil está sem corrupção há três anos, o tempo de seu governo. Em um aceno a sua base eleitoral, o presidente também destacou a flexibilização da posse e o porte de armas de fogo no País.

“Hoje temos um governo que acredita em Deus, respeita seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Um excelente 2022 a todos, que Deus nos abençoe”, concluiu.

Panelaço

Intensos panelaços foram promovidos em bairros do Rio de Janeiro durante o pronunciamento do presidente. Além do barulho de bater as panelas, o protesto contra o governo federal incluiu gritos de “fora, Bolsonaro” e “genocida”.

Os panelaços foram ouvidos ao menos nos bairros de Copacabana, Flamengo, Catete, Laranjeiras (zona sul), Barra da Tijuca (zona oeste) e Madureira (zona norte).

Confira o pronunciamento: