Bolsonaro substitui aliados da campanha por políticos do Centrão em sua tropa de choque no Congresso

BRASÍLIA - A demissão de um dos vice-líderes do governo no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR), expôs o pragmatismo do presidente Jair Bolsonaro e reacendeu a curiosidade sobre o que faz um político alçado a esse cargo. Visto como uma espécie de despachante do Palácio do Planalto no Congresso, o vice-líder ajuda na articulação política com as bancadas, tanto na Câmara como no Senado. Em geral, é um representante do baixo clero que ganha prestígio entre seus pares.

Bolsonaro promoveu recentemente várias trocas de integrantes desse posto na Câmara, para agradar ao Centrão – grupo que dá as cartas do poder – e obter apoio nas votações. A escolha dos líderes e dos vice-líderes é sempre do presidente da República e os nomes são publicados no Diário Oficial da União. Ali estão os escudeiros do governo no Congresso.

Leia Também Planalto teme que escândalo da cueca seja usado contra aliados de Bolsonaro nas eleições

Desde setembro, o líder do governo na Câmara é o deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), um expoente do Centrão, comandado por Arthur Lira (Progressistas-AL). Em seu sexto mandato, Barros foi líder e vice-líder de todos os governos desde a gestão de Fernando Henrique Cardoso e é conhecido por ser hábil negociador político e especialista em orçamento. Foi ministro da Saúde entre 2016 e 2018 no governo de Michel Temer. Sob Bolsonaro, Barros substituiu o deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), que vivia às turras com o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos.

Além disso, ainda em setembro, Bolsonaro fez mais um movimento: indicou dez deputados para exercer a função de vice-líder do governo na Câmara e solicitou a dispensa de oito parlamentares da função, entre eles Carla Zambelli (PSL-SP). Em julho, o presidente já havia substituído Bia Kicis (PSL-DF). A mudança foi feita um dia depois de Kicis votar contra a renovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação (Fundeb). Tanto Carla Zambelli quanto Bia Kicis são da ala do chamado “bolsonarismo raiz”, grupo que acompanha Bolsonaro desde a campanha eleitoral de 2018. “Continuamos sendo soldados do presidente Jair Bolsonaro”, disse Carla Zambelli à época.

Na prática, os líderes do governo são os que fazem as maiores negociações e os vice-líderes ficam encarregados do “varejo” da política, levando e trazendo os pedidos das bancadas para cargos e liberação de emendas parlamentares, por exemplo. É esse toma lá, dá cá que alimenta muitas votações no Congresso.

Flagrado com dinheiro na cueca, Chico Rodrigues, por exemplo, é o segundo a deixar o cargo no Senado desde o início da gestão Bolsonaro. Em março de 2019, o presidente nomeou quatro senadores para sua tropa de choque. Além de Rodrigues, amigo de mais de duas décadas, foram escolhidos Eduardo Gomes (MDB-TO), Elmano Férrer (Progressistas-PI) – na ocasião filiado ao Podemos –, e Izalci Lucas (PSDB-DF).

No mês passado, Izalci deixou a função após votar contra governo no veto ao reajuste salarial para servidores públicos. Nenhum parlamentar foi nomeado para o seu lugar.

A liderança do governo na Casa é comandada pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que também foi líder sob Temer e ministro da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora com a demissão de Rodrigues e o segundo desfalque, Bolsonaro contará com dois vice-líderes no Senado: Eduardo Gomes, que acumula a função com a liderança do governo no Congresso, e Elmano Férrer. Ainda não há decisão sobre quem substituirá Rodrigues.

Apesar de Bolsonaro tentar se desvincular do senador após a Polícia Federal flagrá-lo com R$ 30 mil na cueca, ele é tido como um político da extrema confiança do Planalto. Além de empregar no gabinete Leo Índio, primo dos filhos do presidente, no ano passado, Rodrigues foi escolhido para ser o relator da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada brasileira em Washington na Comissão de Relações Exteriores do Senado. O colegiado é responsável por sabatinar os titulares das representações oficiais do Brasil no exterior. Sem votos suficientes, Bolsonaro acabou desistindo de encaminhar o nome de Eduardo, seu filho “zero três”.

Mesmo desfrutando da amizade com a família Bolsonaro, Rodrigues também chegou a criticar o governo em algumas ocasiões. Em janeiro, o senador se posicionou contra o subsídio para igrejas no pagamento da energia elétrica negociado entre Bolsonaro e a bancada evangélica. Além disso, em junho, foi um dos aliados de Bolsonaro a pedir publicamente a demissão do então ministro da Educação, Abraham Weintraub.