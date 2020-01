Bolsonaro revoga ato que delegava ao ministro da Justiça decisão sobre expulsão de estrangeiros

O presidente Jair Bolsonaro revogou o Decreto 3.447/2000, que delegava ao ministro de Estado da Justiça, hoje Sérgio Moro, a competência para resolver sobre a expulsão de estrangeiros do País e a sua revogação.

A decisão de Bolsonaro está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira por meio de outro decreto (10.208/2020), que também é assinado por Moro.

A expulsão de estrangeiros é competência do presidente da República, mas desde maio de 2000 estava sob a responsabilidade dos titulares que passaram pela pasta da Justiça por determinação do então presidente Fernando Henrique Cardoso.

A decisão acontece na semana em que o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, foi denunciado pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Spoofing, que apura a invasão de aplicativos de mensagens de autoridades brasileiras, entre elas o ministro Sérgio Moro.

Integrantes da cúpula da Procuradoria-Geral da República (PGR) ouvidos pelo Estado/Broadcast avaliam que não há empecilhos legais para Glenn ter se tornado alvo de denúncia do Ministério Público Federal (MPF), mesmo sem ser formalmente investigado na Operação Spoofing.

Em 2019, Moro mudou regra para deportação sumária

No ano passado, Moro voltou atrás em uma portaria publicada em julho que previa a deportação sumária de estrangeiros “perigosos” em até 48 horas. Agora, esse prazo será ampliado para cinco dias.

O texto alterado, ao qual o 'Estado' teve acesso em outubro, também atenuou regra que impediria uma pessoa de permanecer no País e proibia que alguém fosse mandado embora caso isso colocasse em risco sua vida.

O recuo de Moro ocorreu após a medida anterior, a portaria nº 666, ser contestada por especialistas e ser alvo da Procuradoria-Geral da República, que apresentou uma ação ao Supremo Tribunal Federal apontando desrespeitos à Constituição e aos direitos humanos. Antes de julho, o prazo para um estrangeiro regularizar sua situação era de 60 dias.