Bolsonaro no Congresso: acompanhe a abertura do ano legislativo

Em sessão conjunta nesta quarta-feira, 3, o Senado e a Câmara recebem o presidente Jair Bolsonaro para a sessão solene de inauguração da 3ª Sessão Legislativa da 56ª Legislatura. A cerimônia marca o início das atividades legislativas após a eleição dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Eles chegaram às 16h no Congresso Nacional. Confira ao vivo:

Ao contrário dos últimos anos, quando ministros representaram o Poder Executivo, neste ano Bolsonaro decidiu ir pessoalmente à cerimônia. Tanto Lira, quanto Pacheco foram eleitos com apoio do presidente.

Mais cedo, os presidentes da Câmara e do Senado apresentaram a Bolsonaro sua agenda prioritária para a pauta de votações em ambas as Casas. Da mesma forma, o presidente apresentou uma lista de 35 itens prioritários, que vão da privatização da Eletrobrás à flexibilização do porte de armas e homeschooling (ensino em casa).