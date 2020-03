Bolsonaro: ‘Não condenarei o povo à miséria para receber elogio da mídia’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 25, que não vai condenar a população "à miséria" para receber elogio da mídia ou de quem "até ontem assaltava o País". "Se estivesse pensando em mim, lavaria as mãos e jogaria para a plateia, como fazem uns. Penso no povo, que logo enfrentará um mal ainda maior do que o vírus se tudo seguir parado", escreveu o presidente em sua conta oficial no Twitter.

A questão econômica tem permeado os discursos de Bolsonaro nos últimos dias. Em pronunciamento nesta terça-feira, 24, o presidente criticou autoridades estaduais e municipais que proibiram transporte e determinaram o fechamento dos comércios e o confinamento em massa.

A pressão para o fim da medida, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem de investidores que tiveram perdas na Bolsa de Valores.

Na rede social, Bolsonaro escreveu ainda que não há como dessassociar emprego de saúde e, sem produzir, empresas não terão como pagar salários e servidores deixarão de receber. "Chega de demagogia! Não há saúde na miséria", disse.

- Quase 40 MILHÕES DE TRABALHADORES AUTÔNOMOS já sentem as consequências de um Brasil parado. Sem produzir, as empresas NÃO TERÃO COMO PAGAR SALÁRIOS. SERVIDORES DEIXARÃO DE RECEBER. Não tem como desassociar emprego de saúde. Chega de demagogia! NÃO HÁ SAÚDE NA MISÉRIA! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 26, 2020

Com a justificativa de preservar a economia do País, Bolsonaro tem defendido a flexibilização da quarentena a partir da ideia de 'isolamento vertical', que compreende apenas o grupo de risco.

Nesta quarta, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alinhou seu discurso ao do presidente e afirmou que é preciso melhorar a quarentena. "Não ficou bom. Foi precipitado, foi desarrumado”, disse.

Após chamar o novo coronavírus de "gripezinha", o mandatário afirmou não querer descaso com a doença. "Não queremos descaso com a questão da Covid-19. Apenas buscamos a dose adequada para combater esse mal sem causar um ainda maior. Se todos colaborarem, poderemos cuidar e proteger os idosos e demais grupos de risco, manter os cuidados diários de prevenção e o país funcionando."