Bolsonaro está 'desgastado' e tem desafio nas urnas com Lula, diz jornal argentino

BRASÍLIA - Após a negativa do governo brasileiro à ajuda argentina na tragédia provocada pelas chuvas no sul da Bahia, o jornal Clarín publicou reportagem neste sábado, 1, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro está desgastado e com um grande desafio a ser enfrentado nas urnas em 2022. A publicação cita que Bolsonaro hoje tem entre 20% e 25% das intenções de voto, enquanto seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é favorito.

Como principais causas do desgaste de Bolsonaro, o Clarín menciona o "firme negacionismo em relação à pandemia" e as "crescentes dificuldades econômicas" do País. Com o intertítulo "Gripezinha e guerra às vacinas", a publicação afirma que o presidente sempre se opôs a medidas contra a covid-19, censurou o uso de máscaras, minimizou a crise sanitária e "zombou dos enfermos", além de negar a vacina contra a doença e duvidar de sua eficácia.

Leia Também Nordeste é desafio para rivais de Lula após 20 anos de domínio petista

"A relação entre o seu apoio nas pesquisas e as vacinas parece quase direta. Cerca de 80% dos eleitores tomaram a vacina, frente a 20% que se mantêm como o próprio Bolsonaro, que gosta de gabar-se de não ter se imunizado", diz o Clarín.

Quanto à situação econômica brasileira, o jornal cita a inflação de 10%, a taxa de desemprego de cerca de 12% e que quase um quarto da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. Além disso, afirma que "no melhor dos casos, se espera um crescimento insuficiente [do PIB] de 0,5% em 2022". A publicação também destaca que Bolsonaro deixou para trás o liberalismo e apelou para o dinheiro público para financiar programas com claro objetivo populista, apontando para as próximas eleições.

O Clarín menciona, ainda, os problemas judiciais da família Bolsonaro, como as investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) relativas a manifestações antidemocráticas e à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.