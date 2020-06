Bolsonaro 'acende medo' na democracia brasileira, diz Financial Times

O jornal britânico Financial Times publicou neste domingo, 7, um editorial no qual aponta o presidente da República, Jair Bolsonaro, como um risco à democracia no País. No texto, a tradicional publicação diz que Bolsonaro 'acendeu o medo' na democracia brasileira e que existe risco real e crescente de uma virada autoritária.

O Financial Times voltou a comparar Bolsonaro a Donald Trump, chamando o presidente de "Trump tropical", como já havia feito em outras oportunidades, citando características comuns aos dois chefes de Estado, como o nacionalismo, a forma que usam o Twitter e as falas com objetivo de intensificar a divisão entre seus apoiadores e a oposição.

"Mas, no Brasil, há uma possibilidade mais preocupante: que Bolsonaro, cada vez mais confrontado, esteja desiludido com o processo democrático pelo qual ele foi eleito e queira minar as instituições que sustentam o país", diz o jornal.

A publicação recorre a acontecimentos recentes da política nacional para justificar a tese. Entre elas, cita a preocupação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello que comparou o cenário nacional à República de Weimar - da Alemanha, que precedeu a 2ª Guerra - e criticou os apoiadores do presidente que estariam atacando a democracia para instaurar uma ditadura.

"Isso pode soar exagerado. Mas poucos presidentes eleitos atenderiam e contemplaria protestos nos quais os manifestantes pedem pelo fechamento do Congresso e da Suprema Corte, sendo substituídos por uma lei militar. Ainda assim, isso é o que o Sr. Bolsonaro fez - não uma, mas várias vezes. No fim de semana passado ele apareceu em uma dessas manifestações montado a cavalo", descreve o jornal, que também citou os militares colocados pelo presidente na administração federal e a resposta do ministro Augusto Heleno ao supremo, quando o celular do presidente foi solicitado pelo STF.

Na opinião do Financial Times, com a queda da ditadura militar e a promulgação de uma nova constituição em 1988, o Brasil lançou uma nova ordem democrática, com as forças armadas se retirando da política e ganharam respeito no exterior como corpo profissional, e as instituições civis - STF, Congresso e a mídia independente - ganharam força, a ponto de conseguirem derrubar dois presidentes por má conduta. Segundo o jornal, as instituições atraíram a ira de Bolsonaro por causa de operações envolvendo seu nome e o de seus filhos, como as investigações sobre o gabinete do ódio, no inquérito das fake news.

"Agora, os brasileiros estão preocupados com o fato de Bolsonaro estar tentando provocar uma crise entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário para justificar a intervenção militar. Seus índices de popularidade em queda e problemas crescentes com a pandemia de coronavírus - o Brasil agora tem o terceiro maior número de mortes no mundo - estão prejudicando suas chances de reeleição. As esperanças de reforma econômica evaporaram e os investidores estão retirando capital do País."

"Até o momento, as instituições brasileiras resistiram ao ataque, com forte apoio público. É improvável que o exército apoie um golpe militar para instalar Bolsonaro como um autocrata. Mas outros países devem observar: os riscos para a maior democracia da América Latina são reais e estão crescendo" conclui o editorial.