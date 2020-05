Bolsonaro vai ao encontro de apoiadores após sobrevoar carreata pró-governo em Brasília

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro usou neste domingo, 24, um helicóptero para sobrevoar a região central de Brasília e observar a manifestação pró-governo que ocorreu na Esplanada dos Ministérios. Durante o voo, ele postou um vídeo nas suas redes sociais para mostrar cenas do ato e escreveu: "Brasília agora. Ordem e Progresso". As imagens aéreas feitas e postadas pelo próprio presidente mostram que a manifestação estava esvaziada na Praça dos Três Poderes.

Depois de três voltas pela região, o helicóptero pousou na área da Vice-Presidência e Bolsonaro seguiu a pé até a pista em frente ao Palácio do Planalto, cumprimentando apoiadores que o aguardavam. Apesar de ser obrigatório o uso de máscara em Brasília em razão da pandemia da covid-19, o presidente não usou o equipamento de proteção e chegou a se aproximar bastante dos manifestantes.

A participação do presidente nesses protestos de apoio ao seu governo tem sido frequente nos últimos finais de semana, contrariando as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS) de se evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus. As medidas vêm sendo seguidas por autoridades em todo o mundo.

Acompanhado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, e do deputado Hélio Lopes (PSL-RJ) durante todo o trajeto, Bolsonaro deu seis voltas em frente à grade de proteção que separava os apoiadores da pista em frente ao Planalto.

Também estavam presentes no ato de hoje o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, as deputadas Bia Kicis (PSL-DF) e Carla Zambelli (PSL-SP).