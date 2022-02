Bolsonaro tem reunião com Moraes e Fachin em meio à crise com TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai se reunir nesta segunda-feira, 7, com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Edson Fachin, atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Previsto para as 11h30, o encontro marca a entrega ao chefe do Executivo do convite para a cerimônia de posse do TSE, que ocorrerá no dia 28, quando Fachin e Moraes assumirão a presidência e a vice-presidência do tribunal, respectivamente.

Fachin vai substituir à frente da Corte o ministro Luís Roberto Barroso, que foi decisivo na defesa da urna eletrônica, alvo de contestação de Bolsonaro e aliados. Na abertura dos trabalhos do TSE, no início do mês, Barroso destacou que o mandatário auxiliou 'milícias digitais e hackers' ao revelar dados sigilosos de inquérito da PF sobre ataque à urna eletrônica. Moraes deve substituir Fachin como titular do TSE já durante a campanha eleitoral, no segundo semestre.

Barroso, Moraes e Fachin são os principais desafetos do presidente no STF e no TSE. Foram várias as ocasiões em que o mandatário atacou os integrantes do Judiciário. Em dezembro do ano passado, por exemplo, o chefe do Planalto chamou Fachin de “trotskista” e “leninista” — fazendo referência a líderes comunistas — devido ao voto contrário do ministro à tese do marco temporal. O chefe do Planalto também criticou o ministro recentemente pela suspensão de uma lei que proibia o uso da “linguagem neutra” em Rondônia: “O que ele tem na cabeça?”, indagou Bolsonaro sobre o caso.

Fachin, por sua vez, também já direcionou críticas ao presidente. Em maio do ano passado, após uma das participações do mandatário em atos pelo fechamento do STF, o ministro disse que a conduta do presidente era “lamentável”.

A relação de Bolsonaro com Moraes é ainda mais deteriorada. O ministro ganhou destaque à frente de processos que podem atingir o presidente e seus apoiadores. Em resposta às decisões do magistrado, o presidente tem oscilado entre subir e abaixar o tom das críticas, incluindo xingamentos e palavrões. O ápice da tensão ocorreu no último Sete de Setembro, quando o chefe do Executivo chamou o ministro de “canalha” e ameaçou tentar afastá-lo do cargo, além de deixar de obedecer a suas determinações. O presidente chegou a enviar um pedido de impeachment de Moraes ao Senado, mas o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) arquivou a demanda.

No fim do mês passado, Bolsonaro ainda desobedeceu a uma determinação de Moraes para que prestasse depoimento no inquérito que apura o vazamento de dados sigilosos da PF na live em que tentou, sem sucesso, "provar" as falhas da urna eletrônica.

Também nesta segunda-feira, o presidente se encontra com o advogado-geral da União, Bruno Bianco; com o ministro Braga Netto, da Defesa; com a ministra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho; e com o ministro Carlos França, das Relações Exteriores.