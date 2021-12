Bolsonaro chama Fachin de 'leninista' e cita voto de ministro contra marco temporal

Ao participar hoje de evento com empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Bolsonaro disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin é “trotskista, leninista” por voto contrário à tese de ‘marco temporal’, posição considerada favorável aos povos indígenas.

“'O Fachin votou pelo novo marco temporal, não é novidade. Trotskista, leninistas. Kassio empatou. Vista está com o nosso Alexandre de Moraes. Não sei qual vai ser o voto dele, ou quando vai ser. Se perdermos, eu vou ter que tomar uma decisão porque eu entendo que esse novo marco temporal, simplesmente, enterra o Brasil”, afirmou. O julgamento está parado no Supremo a pedido do ministro Alexandre de Moraes.

No mesmo evento, Bolsonaro destacou que quem se eleger presidente, no ano que vem, terá direito a indicar dois nomes para o Supremo. “Vamos supor que eu seja candidato. Eu vou ter 40% a meu favor dentro do Supremo. A favor de mim ou de minhas ideias, que vocês já conhecem quais são”, disse.

Até agora, Bolsonaro já emplacou dois ministros na Corte: Kassio Marques e André Mendonça, cuja posse está marcada para amanhã, 16, no STF. No cálculo, Bolsonaro considera as aposentadorias previstas de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber em 2023.