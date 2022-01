Em vídeo sobre volta ao Brasil, Weintraub relembra ataque ao STF

Após pouco mais de um ano morando nos Estados Unidos, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou que estará de volta ao Brasil, em definitivo, neste sábado, 15. A decisão foi comunicada por meio de um vídeo publicado em redes sociais na segunda-feira, 10, ressaltando ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governador João Doria (PSDB).

Bem produzido, o vídeo tem tom eleitoral, apesar de não fazer referências diretas às intenções do ex-ministro. Ele já havia revelado antes o interesse de ser candidato ao governo paulista.

Weintraub mudou-se para os Estados Unidos em junho de 2020, quando deixou a Pasta da Educação e foi indicado por Bolsonaro para o posto de diretor-executivo do conselho do Banco Mundial. Na época, o ex-ministro saiu do País em meio a polêmicas sobre sua gestão e ataques ao Supremo.

O vídeo resgata falas de Weintraub na reunião ministerial de abril de 2020, quando ele defendeu a prisão dos ministros do STF, chamando-os de 'vagabundos': "Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia".

Chego ao Brasil, no Sábado! pic.twitter.com/TlX04B3bOT — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 10, 2022

Weintraub tem se desentendido com parte dos bolsonaristas; o próprio presidente Bolsonaro já declarou que seu candidato em São Paulo será o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Em dezembro do ano passado, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) tentou convencer Weintraub a trocar o governo do estado por uma cadeira na Câmara dos Deputados. Em publicação, ela chamou o ex-ministro de “companheiro” e afirmou que não era “hora de cisão”.

Em resposta, Weintraub negou o termo ‘companheiro’ e expôs que a deputada teria feito um telefonema para ele para conversar sobre o assunto. O ex-ministro criticou o tuíte de Janaína ao afirmar que era uma forma da deputada “se impor” e a chamou de “falsa e interesseira”.

Primeiro, não sou seu companheiro. Aliás, isso é termo da esquerda! Quando era de seu interesse, você descobriu meu telefone e me ligou (não fui eu que te procurei). Agora twitta sobre sua decisão, querendo se impor. Achei sua postura muito falsa e interesseira. https://t.co/WcPI0bJKEg — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) December 29, 2021

Janaina foi cotada como vice para assumir a chapa com Tarcísio, mas pretende ser candidata ao Senado pelo PRTB.