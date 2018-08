Sabatina Estadão-Faap com Haddad é suspensa

Devido ao impasse jurídico referente à campanha do PT à Presidência, o Estado decidiu suspender a sabatina com o candidato a vice pelo partido, Fernando Haddad, marcada originalmente para a próxima quinta-feira, dia 30.

No momento em que a questão estiver resolvida na Justiça Eleitoral, uma nova data será marcada para que o candidato do PT ao Planalto seja entrevistado.

A série Estadão-Faap Sabatinas com os presidenciáveis continua nesta terça, dia 28, com duas entrevistas: às 10h, João Amoêdo, do Partido Novo, responderá a perguntas dos jornalistas do Estadão. Às 14h, será a vez de Marina Silva, da Rede.

Os dois eventos, gratuitos e restritos a convidados, terão transmissão ao vivo pelos sites do Estado e da Faap, pelos canais do jornal e da fundação nas redes sociais.

A série de sabatinas continua na semana que vem, com Ciro Gomes (PDT), em 4 de setembro; Henrique Meirelles (MDB), no dia 5; e Geraldo Alckmin (PSDB), no dia 6. As três entrevistas serão realizadas sempre das 10h às 12h.

A campanha de Jair Bolsonaro (PSL) recusou o convite do Estado e da Faap para participar da série de sabatinas.