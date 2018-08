‘Estado’ e Faap realizam sabatinas com candidatos

Ao longo das próximas duas semanas, o Estado vai realizar sabatinas com os candidatos à Presidência da República nas eleições 2018, em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap). A série de encontros Estadão-Faap Sabatinas com os Presidenciáveis ocorrerá na sede da fundação, em São Paulo, entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro.

Cada evento terá um painel único, de duas horas de duração, no qual o candidato responderá a questionamentos dos entrevistadores e da plateia. A sabatina terá como mestre de cerimônias um jornalista do Estado, que também será um dos entrevistadores, ao lado de outros dois jornalistas da casa e de um professor da Faap.

Sete campanhas confirmaram presença: Alvaro Dias (Podemos), que será o primeiro entrevistado, no dia 27, às 10h; João Amoêdo (Novo) e Marina Silva (Rede), ambos no dia 28, às 10h e às 14h, respectivamente; Fernando Haddad (PT), no dia 30, às 10h; Ciro Gomes (PDT), em 4 de setembro, às 10h; Henrique Meirelles (MDB), no dia 5, às 10h; e Geraldo Alckmin (PSDB), no dia 6, às 10h.

Candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad será o representante da campanha do PT na série de sabatinas.

A campanha de Jair Bolsonaro (PSL) recusou nesta sexta-feira, 24, o convite do Estado para participar do evento. Segundo o presidente do PSL, Gustavo Bebbiano, o candidato “não poderá participar, em função da sua agenda”. O convite a Bolsonaro havia sido formalizado em 20 de junho.

“Neste momento em que os eleitores buscam escolher seus governantes, as sabatinas são mais uma iniciativa do Grupo Estado para elucidar os principais projetos dos candidatos e para aprofundar o debate dos assuntos mais importantes para o País”, afirmou o diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto.

Os encontros serão gratuitos, restritos a convidados do Estado e da Faap. Todos os eventos terão transmissão ao vivo pelo site do Estado, pelos canais do jornal no Facebook e no Twitter e pelo site da TV Faap. “Como uma das instituições de ensino mais tradicionais do Brasil, a Faap contribui para o debate aberto e democrático de ideias, em um momento importante para a democracia. Esta parceria permite à sociedade conhecer as propostas e o que os candidatos pensam a respeito de temas relevantes”, disse o diretor das faculdades de Economia e Administração da Faap, Silvio Passarelli.

Eventos. As sabatinas fazem parte de uma série de eventos para as eleições 2018 realizada pelo Estado, que conta ainda com dois debates em parceria com TV Gazeta, Rádio Jovem Pan e Twitter. Desde o começo do mês, o Estado tem promovido encontros com os responsáveis pelos programas econômicos de cada candidato.