Rede expulsa candidato que se aliou a ‘bolsonaristas’

RECIFE - A Executiva Nacional da Rede decidiu por unanimidade expulsar o candidato ao governo de Pernambuco nas eleições 2018, Julio Lossio, do partido. Em nota divulgada nesta sexta-feira, 21, os dirigentes da legenda, que acusam o agora ex-filiado de infidelidade partidária, informaram que pediram à Justiça Eleitoral o cancelamento do registro da candidatura de Lossio.

O político respondeu a um processo ético-disciplinar depois de receber oficialmente, na quarta-feira, 19, o apoio do candidato à deputado federal coronel Luiz Meira (PRP) e outros apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). O movimento batizado de “Lossionaro” fazia campanha casada entre Lossio e Bolsonaro no lugar da candidata Marina Silva (Rede). Adesivos e faixas da aliança foram confeccionados e distribuídos no Estado.

Com apenas 3% das intenções de voto, segundo a última pesquisa Ibope, Lossio apostava no apoio dos “bolsonaristas” para crescer na reta final da campanha. Apesar de repetir que era eleitor de Marina, o movimento do candidato foi visto como um ato de abandono da campanha da presidenciável.

“Realizar aliança não aprovada em Convenção Eleitoral com partido político adversário é infidelidade partidária de acordo com a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) e a Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/95), e ainda viola os princípios e valores da Rede Sustentabilidade”, informou a direção nacional da sigla em nota.

Lossio classificou a decisão da Executiva Nacional da Rede como uma atitude “opressiva e antidemocrática”. Também por meio de nota, o político disse que a sua campanha “seguirá normalmente até a decisão da Justiça Eleitoral.”

“Os partidos políticos não podem pregar a democracia da porta pra fora e funcionar como uma ditadura da porta pra dentro. A democracia intrapartidária exige respeito aos direitos fundamentais dos filiados, tal como previsto na nossa valorosa Constituição”, afirmou Lossio.