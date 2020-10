Quem é Antônio Carlos? Conheça o candidato do PCO à Prefeitura de São Paulo

3O professor de Matemática de 57 anos Antônio Carlos Silva é o candidato a prefeito de São Paulo pelo Partido da Causa Operária (PCO) nas eleições 2020. Além de lecionar na rede pública do Estado há quase 30 anos, Silva é um dos fundadores e membro da direção nacional do partido.

Também é o responsável pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, da Central Única de Trabalhadores (CUT). Já disputou as prefeituras de Piracicaba - em 2004 - e do Rio de Janeiro, em 2008 e 2012.

No Legislativo, concorreu a senador em 2006 e a deputado federal em 2018, nas duas ocasiões pelo Estado de São Paulo. Nas eleições 2020, o cientista social e ex-diretor Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios (Fentect) Henrique Áreas compõe a chapa como vice.

Pelo Diário Causa Operária, jornal do partido onde é redator e colunista, Silva adota postura crítica em relação aos governos municipal, estadual, federal e em relação à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL). O candidato do PCO fez parte do movimento que defendia a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A defesa pela educação gratuita e de qualidade em todos os níveis é uma das principais propostas de Silva, que também se coloca contrário ao ensino à distância por conta da pandemia. Propõe o cancelamento do ano letivo, com volta às aulas somente quando houver vacina contra o novo coronavírus.

Em pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada em 15 de outubro, o candidato aparece com menos de 1% das intenções de voto, junto com outros oito candidatos com porcentagem similar. Em levantamento anterior, publicado no início de outubro, o candidato teve desempenho melhor, alcançando 1%.

Biografia e carreira política

Antônio Carlos Silva nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1962. Começou a militância política há 40 anos, nas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. É professor de Matemática do Ensino Médio público do Estado de São Paulo há quase 30 anos.

Participou da fundação do PT, em 1980 e, posteriormente, do PCO, que surgiu de uma dissidência do primeiro, em 1995. Permanece na sigla desde então.

Esta é a quarta vez que concorre a eleições majoritárias. Antes, disputou a prefeitura de Piracicaba, em 2004, e a do Rio de Janeiro, em 2008 e 2012. Também tentou cargo no Senado Federal em 2006 e na Câmara dos Deputados em 2018, quando as candidaturas do PCO foram invalidadas pela Justiça Eleitoral.

Hoje, é membro da Executiva Nacional do PCO, coordenador da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e do Educadores em Luta, corrente que atua dentro do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp).