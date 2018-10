PTB anuncia apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno

Após integrar a coligação do candidato derrotado Geraldo Alckmin (PSDB) no primeiro turno, o PTB decidiu apoiar Jair Bolsonaro (PSL) no 2º turno. A decisão foi comunicada após reunião nesta terça-feira, 9, da executiva nacional da sigla, presidida por Roberto Jefferson.

"Acreditamos que Jair Bolsonaro trabalhará para que o nosso País volte aos trilhos do desenvolvimento social e econômico, e pela pacificação e união do povo brasileiro", diz o partido em nota divulgada na tarde desta terça. Na eleição deste ano, o partido encolheu na Câmara, passando de 19 para 10 deputados.

Além dos petebistas, outro partido da coligação de Alckmin, o PRB, também deve indicar o seu apoio no segundo turno nesta terça, quando a bancada de 30 deputados eleitos para definir a posição do partido se reúne. A preferência da cúpula da legenda é apoiar o militar reformado contra o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, candidato do PT.

O encontro será coordenado pelo presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, ex-ministro da Indústria no governo Michel Temer, agora eleito deputado federal por São Paulo. O partido é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, cujo líder religioso, o bispo Edir Macedo, declarou voto em Bolsonaro. Às vésperas da eleição, o candidato do PSL deu uma entrevista exclusiva à RecordTV, que pertence a Macedo, e faltou ao debate na TV Globo.

O PRB foi uma das legendas conservadoras que mais cresceu, passando de 21 para 30 parlamentares, um aumento de 42%.

Confira, na íntegra, a nota do PTB:

"Após consultar os membros da Executiva Nacional, o Partido Trabalhista Brasileiro vem a público manifestar o seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2018.

O PTB acredita que as propostas de Bolsonaro visam um Brasil com mais empregos e melhoria de renda aos trabalhadores; com menos impostos e menos gastos públicos; e que respeite nossos municípios e nossas crianças, proporcionando a elas educação de verdade e com qualidade. Dentre outros, são projetos que objetivam um país eficiente e competitivo.

Acreditamos que Jair Bolsonaro trabalhará para que o nosso país volte aos trilhos do desenvolvimento social e econômico, e pela pacificação e união do povo brasileiro.

Por essas razões, o PTB irá apoiá-lo neste segundo turno.

Brasília, 9 de outubro de 2018

Roberto Jefferson

Presidente Nacional do PTB"