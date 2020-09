Presidente do TSE diz que desinformação é 'vírus' a se evitar nas eleições

BRASÍLIA - Na véspera do início da campanha eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, pediu aos 148 milhões de eleitores brasileiros cuidados para evitar a contaminação por covid-19 e disse que existe um “outro vírus que ronda as eleições”. “Trata-se das notícias falsas, das campanhas de desinformação e de difamação”, disse Barroso, em pronunciamento transmitido na rede nacional de televisão e rádio na noite deste sábado, 26.

Segundo Barroso, o “vírus” das fake news é “capaz de comprometer não a saúde pública, mas a própria democracia”. “Uma causa que precise de mentiras, de ódio ou de agressões não pode ser boa. Pense nisso. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. O mal faz mal mesmo é a quem o pratica”, disse o ministro, que também integra o Supremo Tribunal Federal.

O presidente do TSE reforçou a importância dos cuidados com a saúde nos dias de votação - 15 de novembro, em todo o País, e 29 de novembro nas cidades em que houver segundo turno. “Sempre que possível lave as mãos ou utilize álcool gel após ter contato com alguém ou com algum objeto”, disse.

“A principal forma de transmissão da doença ocorre quando uma pessoa fala ou respira próxima da outra. Por essa razão, as recomendações mais importantes são: evitar aglomerações, manter distância mínima de 1 metro das outras pessoas e sempre utilizar máscara”, acrescentou.

Barroso também defendeu evitar a distribuição de material impresso e recomendou que as reuniões sejam feitas em lugares abertos.

Em tempos de polarização, o magistrado disse que é necessário fazer uma campanha com debate público de qualidade, mas sem deixar de lado o respeito e consideração pelas pessoas e por suas ideias. “Mesmo que diferentes das nossas.”