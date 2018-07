PCdoB gaúcho lança ativista LGBT ao Senado

PORTO ALEGRE - O PCdoB gaúcho vai lançar o vereador da cidade de Cruz Alta e ativista LGBT, Everlei Martins, como pré-candidato ao Senado nas eleições 2018. A informação foi confirmada pelo presidente estadual da sigla, Adalberto Frasson.

“Escolhemos Everlei porque ele buscará a eleição ao Senado defendendo os direitos do movimento LGBT e denunciando o preconceito e a violência, bandeiras que são também da Manuela (D’Ávila, pré-candidata à Presidência pelo PCdoB)”, afirmou Frasson ao Estado. O anúncio oficial, segundo o presidente da sigla, será no lançamento do "Comitê LGBT em apoio à Manuela", em Porto Alegre, na sexta-feira, 29.

++ Manuela, do PCdoB, diz duvidar de formação de frente de esquerda

Everlei Martins, de 35 anos, é pedagogo e está no segundo mandato como vereador. Antes do PCdoB já foi filiado ao PT e ao PSB.

Ele é o primeiro postulante ao Senado na chapa da pré-candidata ao governo do Estado Abigail Pereira (PCdoB). Conforme o partido, a segunda vaga ao Senado está reservada para a coligação, que ainda está sendo discutida internamente e com outras legendas.