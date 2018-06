Manuela, do PCdoB, diz duvidar de formação de frente de esquerda

SÃO PAULO - A pré-candidata do PCdoB à Presidência da República, Manuela D'Ávila, disse duvidar de uma formação de frente de esquerda no primeiro turno das eleições para o Planalto neste ano. D'Ávila reiterou que, caso uma saída conjunta seja construída, ela poderia deixar sua candidatura, mas, "na vida real, hoje, a maior tendência é de que isso não se materialize". A fala foi feita em entrevista ao Roda Vida, da TV Cultura, na noite de segunda-feira, 25.

Mesmo assim, a pré-candidata defendeu a importância do diálogo na política e confirmou conversas entre sua base com outros pré-candidatos e siglas, sobretudo com Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Guilherme Boulos (PSOL). "É preciso conversar. É preciso conversar mais. É preciso quebrar esse ambiente de ódio na política", argumentou.

