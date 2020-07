'Não tenho partido e não vou me meter em eleições municipais', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta quarta-feira, 22, que não irá se envolver nas disputas por prefeituras deste ano. Após citar que não pertence mais a nenhum partido, pois deixou o PSL, o mandatário declarou que já tem problemas demais para resolver como presidente."Tenho problema de desemprego, cresceu a violência", disse o presidente a apoiadores no Palácio da Alvorada.

Leia Também Bolsonaro volta a testar positivo para covid-19

Não é a primeira vez que Bolsonaro diz estar fora das eleições municipais de 2020. Em janeiro, o mandatário adiantou que não iria se "meter" na disputa se o Aliança Pelo Brasil estivesse sem candidatos. No dia 25 de junho, ele confirmou que pretende não interferir.

Fora do PSL, sigla que se elegeu em 2018, o presidente não conseguiu tirar o partido do papel a tempo de ter candidatos este ano. A sigla, fundada em novembro pelo presidente, ainda não reuniu assinaturas necessárias para obter o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Coronavírus

Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira a confirmação de que o exame para coronavírus realizado na última terça deu positivo. O presidente contava com um resultado negativo para "voltar à normalidade" e fazer viagens para o Nordeste. Com a confirmação, ele segue despachando na residência oficial da presidência.