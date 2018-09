Mourão diz que 13º salário é 'jabuticaba' : 'Como arrecadar 12 (meses) e pagar 13?'

Em palestra na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições 2018, afirmou que o 13.º salário e o pagamento de adicional de férias são "jabuticabas" - ou seja, só ocorrem no Brasil. Após a divulgação do vídeo, a campanha de Bolsonaro determinou o cancelamento de todas as agendas públicas de Mourão até o dia da votação do 1º turno.

As declarações de Mourão, que arrancaram críticas de outros presidenciáveis, foram dadas a comerciantes no Sul: "Temos umas jabuticabas que a gente sabe que são uma mochila nas costas de todo empresário", disse Mourão. "Jabuticabas brasileiras: 13º salário. Como a gente arrecada 12 (meses) e pagamos 13? O Brasil é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais", completou. "São coisas nossas, a legislação que está aí. A visão dita social com o chapéu dos outros e não do governo."

Pelo Twitter, o candidato do PSL respondeu Mourão afirmando que criticar o 13º salário, "além de uma ofensa à (sic) quem trabalha", é "desconhecer a Constituição".

O 13° salário do trabalhador está previsto no art. 7° da Constituição em capítulo das cláusulas pétreas (não passível de ser suprimido sequer por proposta de emenda à Constituição). Criticá-lo, além de uma ofensa à quem trabalha, confessa desconhecer a Constituição. — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) 27 de setembro de 2018

Após a recpercussão, Mourão afirmou que sua declaração foi "descontextualizada ou interpretada de forma equivocada". "O contexto foi em torno do planejamento gerencial necessário para que o 13º salário seja pago, ou seja, governos e empresários devem reservar, ao longo do ano, recursos de modo a fazer frente à despesa. Trata-se de um custo social, que faz parte do chamado custo Brasil".

"A ponderação feita, a partir de uma comparação do Brasil com outros países, não remete a qualquer proposta da coligação quanto à mudança dos benefícios assegurados por lei aos trabalhadores brasileiros. Apenas lembra que é preciso provisionar o pagamento, independentemente de uma ação específica de apoio do Governo", disse, em nota, o vice de Bolsonaro.

Outros presidenciáveis já se manifestaram sobre as declarações de Mourão sobre o 13º salário. Geraldo Alckmin (PSDB) criticou a fala do vice de Bolsonaro.

Relembre outras polêmicas do vice de Bolsonaro

Não é a primeira vez que Mourão dá declarações polêmicas na campanha. Neste mês, o general da reserva defendeu uma Constituição elaborada por não eleitos e a ideia de que filhos criados por mães e avós, sem a presença do pai, correm mais risco de entrar para o tráfico. As declarações causaram irritação na campanha de Bolsonaro que determinou que ele reduzisse as atividades eleitorais. A campanha quer estancar o desgaste provocado por declarações polêmicas dos dois aliados.

Outro assessor de Bolsonaro, o economista Paulo Guedes, também recebeu a ordem para evitar declarações públicas após declarar no dia 18 de setembro que estudava uma proposta para eventual governo a criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF, o que põe em xeque o discurso da campanha de redução de imposto. Ambos, foram desautorizados pelo candidato do PSL.

O vice de Bolsonaro disse que o País deve ter uma "implementação séria" da reforma trabalhista do governo Temer e criticou o imposto sindical obrigatório, extinto com a reforma, em 2017, ao afirmar que essa taxação "é o maior custo que existe em cima da atividade produtiva".

Mourão comentou sobre realizar uma "liberalização financeira" atrelada a uma abertura comercial "lenta, gradual e segura". "Essa abertura não pode ser um escancarar de portas. Ela terá que ser igual à distensão para o período final do governo militar, como fez o presidente (e general Ernesto) Geisel", disse. Mourão também falou em "partir agressivamente para exportar" e em "destravar o Mercosul", que classificou como "feira ideológica".

Sobre a fala do economista Paulo Guedes sobre recriar a CPMF, Mourão disse que, "para que ocorra algum tipo de imposto dessa natureza, os outros devem ser baixados". O vice de Bolsonaro também criticou desonerações e afirmou que se deve "paulatinamente organizar tudo isso". "(As desonerações) não podem ser cortadas da noite para o dia", afirmou.

Em sua fala, o general defendeu uma "disciplina fiscal". "Terá que ser produzido um ajuste fiscal. Sem o ajuste, o governo vai fechar e isso vai importar em sacrifícios de toda ordem”, disse. Mourão afirmou que esse ajuste deverá ser feito "pelo enxugamento do Estado" e com renegociação dos juros da dívida pública.