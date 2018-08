Marina Silva é oficializada candidata à Presidência da República pela Rede

Pela terceira vez na disputa à Presidência da República, Marina Silva foi oficializada neste sábado, 4, como postulante ao cargo nas eleições 2018 em convenção nacional da Rede, realizada em Brasília. A votação do partido foi feita por aclamação.

Marina chegou ao evento acompanhada por seu vice, o ex-deputado Eduardo Jorge, do PV. A coligação entre os dois partidos, chamada "Unidos para transformar o Brasil", enfrentará o desafio de conseguir levar a campanha aos eleitores já que terá apenas 15 segundos em cada bloco da propaganda eleitoral na televisão.

Aliados de Marina disseram neste sábado que ela precisa afinar o discurso e evitar expressões vagas como "vamos debater" ou "vamos analisar" para convencer o eleitor de que suas propostas existem e são concretas.

Ao chegar à convenção, Marina foi recebida por apoiadores, como o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), e correligionários. Ao ser anunciada publicamente, Marina recebeu uma salva de palmas.

A convenção tem como apresentador o ator Marcos Palmeira, que é filiado à Rede e chegou a ser cotado como vice de Marina. No início do evento, o Hino Nacional foi tocado em ritmo de forró e grupos culturais se apresentaram. Um grupo de mulheres cantou "mulher rendeira" para Marina, que se levantou e dançou com elas.

Esta é a terceira eleição presidencial disputada por Marina. Nas últimas pesquisas de intenção de voto, Marina oscila entre a segunda e a terceira posição, dependendo do cenário avaliado, com ou sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela fica atrás de Jair Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PSL.

A convenção da Rede, primeira nacional desde que o partido foi criado em 2015, ocorre em ritmo de festa, com duas apresentações musicais - uma de mulheres rendeiras e outro de hip hop. O “espetáculo” deste sábado, como os marineiros estão chamando, contou com uma fala pastor Levy Araujo, defendendo Estado laico, Celia Sacramento, negra militante e vice de Eduardo Jorge em 2014, que falou em defesa de cotas, e liderança indígena Joenia Wapixana, que leu uma carta dos povos indígenas da Raposa Serra do Sol manifestando apoio à candidata.