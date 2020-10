Ibope: Rafael Greca lidera disputa em Curitiba com 47% das intenções de votos

CURITIBA - O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), tem 47% das intenções de votos na disputa pela Prefeitura da capital paranaese, revelou pesquisa Ibope/RPC divulgada nesta terça-feira, 6. Com distância considerável do primeiro colocado, os deputados estaduais Fernando Francischini (PSL) e Goura Nataraj (PDT) são citados por 6% e 5% dos entrevistados, respectivamente. Já os candidatos Christiane Yared (PL) e João Arruda (MDB) aparecem com 3% cada um.

Líder nas intenções de votos, Greca não participou do primeiro debate eleitoral para a Preitura de Curitiba. O prefeito, que chegou a ser internado com coronavírus no mês passado, alegou falta de segurança sanitária.

De acordo com a pesquisa Ibope, os eleitores que têm intenção de votar em branco ou anular seu voto são 15%, já os indecisos somam 10%.

A Professora Samara (PSTU) tem 2% das intenções de voto. Com 1% estão Camila Lanes (PC do B), Carol Arns (Podemos), Diogo Furtado (PCO), João Guilherme (Novo), Marisa Lobo (Avante), Paulo Opuszka (PT), Professor Mocellin (PV) e Zé Boni (PTC).

A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 602 eleitores entre 4 e 5 de outubro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-08260/2020. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso significa que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.