Ibope: Rafa Zimbaldi lidera com 23% das intenções de voto em Campinas

CAMPINAS - O deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) lidera com 23% das intenções de voto a primeira pesquisa Ibope divulgada sobre a disputa à Prefeitura de Campinas. Em segundo lugar está o ex-prefeito Dr. Hélio (PDT), cassado em 2011, com 11%.

Na terceira posição, quatro candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos. Delegada Teresinha (PTB) aparece em vantagem, com 7%, podendo até empatar com Hélio no limite da margem de erro.

Logo atrás estão o ex-vereador Artur Orsi (PSD), o ex-secretário de Esportes Dário Saadi (Republicanos), que é o candidato do prefeito, Jonas Donizette (PSB), e o vereador Pedro Tourinho (PT), todos com 6%. A urbanista Alessandra Ribeiro (PCdoB) tem 3%; o vereador André von Zuben (Cidadania) e o Professor Ahmed Tarique (PMN), 2%; e, com 1%, aparecem Laura Leal (PSTU), Rogério Menezes (PV), Rogério Parada (PRTB) e Wilson Matos (Patriota).

Zimbaldi agradeceu os eleitores e Dr. Hélio disse que o reconhecimento do povo é seu "combustível". O Ministério Público pediu a impugnação da candidatura do pedetista, devido a rejeições de contas de governo, mas ele defende estar regular e espera manter o registro. Teresinha disse que se sente honrada por estar em terceiro.

A pesquisa foi contratada pela EPTV, emissora afiliada à Rede Globo, com nível de confiança de 95% e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-02778/2020. O levantamento ouviu 602 pessoas entre 3 e 4 de outubro.