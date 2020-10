MP propõe ação de impugnação da candidatura de Dr. Hélio em Campinas

O Ministério Público Eleitoral em Campinas ingressou com ação de impugnação da candidatura do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos (PDT). O motivo são rejeições de contas em seus dois mandatos, pelo Tribunal de Contas e Câmara, caracterizando malversação do dinheiro público, diz o MP. O foco são contas de convênios e repasses a entidades. O pedido foi protocolado nesta sexta-feira, 2, na Justiça.

Hélio foi cassado pela Câmara acusado de omissão frente a casos de corrupção, em 2011. Ele nega irregularidades e diz que pode concorrer pois cumpriu oito anos de inelegibilidade. Sobre a rejeição de contas, alega que não valeriam porque os julgamentos ocorreram fora do prazo legal. O PDT afirma confiar na Justiça e trabalhar “para restabelecer a verdade”.